Алонсо смята, че Зак Браун прави "страхотни неща" за Ф1

Фернандо Алонсо приветства визията за спорта на Зак Браун. Шефът на Макларън позволява на испанеца да се състезава в други серии на моторните спортове, което според Фернандо помага на Формула 1. Алонсо ще направи своя дебют в Дайтона по-късно през януари, след което се стяга за 24-те часа на Льо Ман през юни. Миналата година беше първото му участие в Индианаполис 500. Неговата цел е да стане вторият пилот в историята с "троен шлем на моторните спортове".

Алонсо вярва, че участието му в други състезания има позитивно влияние върху Формула 1, тъй като я рекламира на различни пазари и така повишава нейната популярност и влияние.

"Той е уникален началник. Притежава широка визия за моторния спорт и е комерсиален гений" заяви Фернандо. Той отбеляза още, че Браун е помогнал много на Макларън през последните две години, а сега вече помага на целия спорт.

"Напълно споделям неговата визия. Освен шеф, той ми е приятел. Смятам, че прави страхотни неща за спорта".

Алонсо, обаче, не очаква други пилоти да последват неговия пример, защото другите отбори не споделят същите ценности.

Brown is 'doing great things for motorsport' - Alonso https://t.co/Zvf3t6vMxW pic.twitter.com/CGMYGniJOF