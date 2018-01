Тотнъм настигна Ливърпул, а Кейн изпревари Шерингам (видео)

Heung-Min Son scores his 40th goal in all competitions for Tottenham



Spurs goals since he signed in August 2015:

89 Kane

41 Alli

40 Son

26 Eriksen pic.twitter.com/bocfemG6pw — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 13, 2018

UPDATE: Harry Kane is now @SpursOfficial's leading PL scorer, moving past Teddy Sheringham with his 20th of the season pic.twitter.com/mQ3wMlaCb9 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 13, 2018

20 - @HKane is only the third player to score at least 20 goals in four consecutive @premierleague campaigns, after Thierry Henry (5) and Alan Shearer (4). Score. — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2018

Тотнъм се изравни по точки с отбора на Ливърпул , който утре приема лидера Манчестър Сити , след като победи с 4:0 Евертън на "Уембли". Сон Хюн-Мин (26') откри резултата, а след това асистира на Хари Кейн (47') за втория гол. Английският национал покачи в 59-ата минута с 98-ото си попадение в Премиър лийг, с което изпревари клубната легенда Теди Шерингам и се превърна в реализатор №1 в историята на Тотнъм във Висшата лига. Кристиан Ериксен оформи крайния резултат в 81-вата минута. Муса Дембеле стартира за домакините за сметка на Муса Сисоко . Голямата новина в състава на "карамелите" бе, че новото попълнение Дженк Тосун започна в титулярния състав. Джонджо Кени Гилфи Сигурдсон също бяха сред 11-те.Домакините очаквано започнаха по-активно. В 15-ата минута Сон засече добро центриране на Ериксен, но ударът му с глава премина над вратата. Седем минути след това Рууни вкара с глава, но попадението правилно бе отменено заради засада на бившия нападател на Манчестър Юнайтед Пикфорд спаси удар на Кейн, но в 26-ата минута логичното се случи. Ериксен намери Орие по десния фланг, а французинът продължи добре към Сон, който засече на празна врата. Това означаваше, че кореецът се разписва в пети пореден домакински мач на Тотнъм в Премиър лийг.Малко след началото на втората част - в 47-ата минута, "шпорите" нанесоха втори удар. Сон се освободи много технично и напредна на скорост по левия фланг, след което центрира топката на пътя на Кейн, който засече отблизо, вкарвайки 97-ия си гол за Тотнъм в Премиър лийг. Така той изравни постижението на Теди Шерингам. От повторенията се видя, че Кейн бе в положение на засада, която обаче остана незабелязана от страничния рефер. В 52-рата минута Деле Али пропусна страхотна възможност, след като бе изведен от Сон, но стреля встрани от вратата. Няколко минути след това Пикфорд спаси удар от далечна дистанция на Кейн.В 58-ата минута изстрел на Сон срещна гредата, а минута по-късно Хари Кейн вкара и 98-ия си гол във Висшата лига, подобрявайки клубния рекорд на Шерингам. Този път английският национал засече центриране на Дайър и въпреки че не успя да уцели добре топката, я прати в ъгъла - 3:0.В 77-ата минута Пикфорд предотврати четвърти гол във вратата си, след като последователно спаси удари на Сон и Али. Четири минути след това обаче стражът на Евертън не успя да направи нищо при удара на Кристиан Ериксен, който бе изведен с пета от Деле Али - 4:0.Тотнъм е на пето място с 44 точки - колкото има и Ливърпул, който утре приема лидера Манчестър Сити в голямото дерби от кръга. Засега мърсисайдци запазват четвъртото място заради повечето отбелязани попадения (б.ред. головата разлика е равна). "Карамелите" са девети с 27 пункта. Днес селекцията на Сам Алърдайс не успя да нанесе нито един точен удар за 90 минути.