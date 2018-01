Кубица преговаря с Уилямс за ролята на резервен пилот

Роберт Кубица преговаря с отбора на Уилямс за ролята на резервен пилот през идния сезон. Информацията е на сайта Моторспорт. Полякът все още има шансове да се завърне във Формула 1, макар и не като титуляр.

След като направи серия от успешни тестове с Уилямс миналата година, Кубица изглеждаше фаворит за съотборник на Ланс Строл. Сред останалите имена, които се спрягаха за заместници на окончателно пенсиониралия се Фелипе Маса, бяха Даниил Квят, Пол ди Реста и Паскал Верлайн. В крайна сметка младият руснак Сергей Сироткин надви всички със солидна финансова инжекция. Очаква се скоро да бъде официално потвърдено привличането му в тима.

Ако Кубица се споразумее да бъде резервен пилот, вероятно ще кара колата в сутрешните петъчни сесии.

Kubica to be named as Williams reserve for 2018, report claims - https://t.co/Q8jjZeYn98 #F1 pic.twitter.com/42DyiIcQvK