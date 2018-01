Аржентински волейболисти бойкотират националния тим

Аржентински волейболисти заплашват да бойкотират първото издание на Волейболната лига на нациите, наследник на Световната лига, съобщава изданието Волей Плюс.

Според информацията неизпълнените задължения на Аржентинската федерация по волейбол (FeVA) по отношение на премиите от Световната лига през 2017 г. биха предизвикали бойкот от страна на играчите от националния отбор за следващото издание на турнира.

Те твърдят, че са се съгласили с условията на федерацията преди турнира, а тя сега не иска да ги изпълни. Затова някои от играчите сериозно обмислят да не вземат участие в надпреварата.

Щабът на FeVA информирало играчите, че договорените суми ще бъдат намалени, и поискали да платят сами самолетните си билети. Вместо да плати първата част от 60% през декември и 40% през януари, ръководният орган решил друго: 50% през декември и 50% през март. Състезателите обаче не са получили парите и не вярват на служителите на федерацията.

Но има и различна версия: премиите са фиксирани (без процент) и плащането трябва да съответства на дадената дума.

Ето какво обаче казват от FeVA: "Както всеки път, наградите са въз основа на победите, пораженията и финалното класиране в турнира. Международната федерация прави съответното споразумение и FeVA получава процент, предназначен за играчите, който винаги се изплаща през следващата година. По настояване на играчите, една част трябваше да бъде платена през декември, но документите от ФИББ дойдоха по-късно и нямахме време."

