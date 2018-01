Формула 1 е крачка по-близо до Гран При на Дания

Тази седмица ръководството на Формула 1 в лицето на Чейс Кери посети датската столица Копенхаген, за да проучи възможностите за улично състезание. След проведените срещи американецът даде положителна оценка на проекта. "Говорихме много за това колко е важно за нас състезанията да се провеждат на емблематични локации, за да предизвикат още повече интереса на света. Смятам, че Копенхаген идеално се вписва" заяви Кери.

Шефът на Либърти Медиа допълни, че скандинавските страни винаги са били част от Формула 1, а участието на местни пилоти винаги е плюс. Датските организатори също осъзнават, че състезание в кралството отваря пазара и за цяла Скандинавия.

Ето и карта на предложеното трасе:

Proposed route for Danish GP around the streets of Copenhagen, per local media - https://t.co/Pi49rEbKLA pic.twitter.com/qm9rm4tZ9V