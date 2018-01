Формула 1 Заубер с изцяло подновен болид през 2018 12 януари 2018 | 16:13 - Обновена 0 0 0 1 0 Фредерик Васьор е на мнение, че 2018 ще бъде много по-успешна за отбора на Заубер. Миналата година, когато бившият шеф на Рено Ф1 Васьор застана начело на Заубер, тимът беше в отчайващо състояние и завърши последен в шампионата при конструкторите. "Имаше много слаби места" призна французинът. "Всичко беше в резултат на проблемите от 2016". През въпросната година тимът почти фалира, но беше спасен от консорциум, близък до техния пилот Маркус Ериксон. Васьор обясни, че болидът за 2017 вече е бил ужасно закъснял, и е било почти невъзможно да наваксат 6 месеца изоставане. "Решението да използваме стария двигател на Ферари от 2016 също не ни помогна. Сега, обаче, имаме съвсем нов проект". Той допълни, че през миналия сезон са започнали късно, но тази година се движат по график. "Естествено, преди да минат тестовете в Барселона в края на февруари, няма как да знаем къде се намираме". Заубер освободиха Паскал Верлайн и на негово място взеха високо оценявания възпитаник на Ферари Шарл Леклерк, който спечели Формула 2. "Да, очакванията са големи, но аз смятам, че направихме силни избори." Използването на новия двигател на Ферари за 2018 също ще бъде от голяма полза за отбора, отбеляза Васьор. Vasseur: Sauber has 'brand new project' for 2018 #F1 #engine @SauberF1Team @Charles_Leclerc @fredericvasseur https://t.co/cUIMnMGk59 pic.twitter.com/TXgFrpbCvb — F1-Fansite.com (@F1Fansite) 12 януари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



