Обсъждат промяна на стартовата решетка във Формула 1

Ръководството на Формула 1 обмисля евентуални промени в начина, по който се подреждат колите на старта на всяко състезание. Бившият технически директор на Уилямс Пат Саймъндс, който се присъедини към екипа на спортния шеф на Ф1 Рос Браун, сподели някои от идеите за бъдещето.

Той разказа, че екипът им има намерение да изпробва нови концепции с помощта на компютърни симулации и електронни спортове (eSports). Според него, това е добър вариант да се проверят идеи, които много по-трудно биха били тествани в реалността.

"Ще ви дам пример за нещо, което обмисляме още тази година. От много години насам болидите във Ф1 се подреждат в стартова решетка в редове и колони според времената от квалификацията (шахматно). В известен смисъл е проблем, че слагаме най-бързата кола най-отпред и по този начин тя има допълнително предимство."

Саймъндс посочи, че невинаги е било така. Преди време колите са били в изравнени двойки. Имало е дори още по-интересни варианти. "В заседателната зала в Лондон имаме една стара снимка – мисля, че е от "Монца" – в която на първа линия има четири изравнени коли".

"Какво ли ще се случи, ако го направим отново? Това е нещо, което е доста трудно да се симулира. Но пък можем да отидем при нашата eSport група и да им кажем – променяме стартовата решетка, нека да изпробваме 20 състезания така!" Саймъндс поясни, че не е нужно да минават всичките 300 км. Достатъчни са три обиколки, за да се провери какво се получава. Дали е имало вълнуваща първа обиколка или пък е станала масова катастрофа на първи завой?

Той припомни началото на 2016, когато форматът на квалификацията беше променен, само за да бъде възстановен в предишния си вид почти веднага след вълната от критики от отборите и феновете. Ако такива идеи се изпробват предварително в електронна симулация, няма да се стига до нелепи ситуации.

