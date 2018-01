Значителни промени в излъчването на Формула 1

Шефът на Макларън Зак Браун разкри планираните от Либърти Медиа подобрения при отразяването на Формула 1 както по телевизията, така и онлайн. По време на дългогодишното управление на Бърни Еклъстън Ф1 изостана много в използването на новите медийни възможности. Сега новите собственици се опитват наваксат и поне да доближат Ф1 до нивото на отразяване на останалите моторни спортове.

"Преди Коледа Шон Братчес презентира новата Ф1 комерсиална стратегия пред всички отбори" разказа Браун. Той допълни, че миналата година са били тествани множество нововъведения, а от този сезон се очаква значителни подобрения. Те ще бъдат най-вече в дигиталното отразяване, но и при телевизионното излъчване.

"Ще има нова Ф1 апликация за смарт устройства, онлайн стрийминг (ОТТ), а освен това са ангажирали Дейвид Хил. Той е един от най-добрите иноватори в спорта по телевизията и ще преразгледа графичните пакети и начина, по който се отразява всяко състезание."

Зак Браун допълни още, че зрителите ще видят големи промени в ТВ предаването както по самата графика, така и по самия начин, по който се предават състезанията. Либърти са мислили и за това как да въвлекат по-добре феновете, така че да могат да се докоснат по-близо до любимите си отбори.

"Смятам, че през 2018 Формула 1 ще бъде показана по начин, както никога досега. Това ще привлече по-голяма и по-млада аудитория отпреди" завърши босът на Макларън.

