БГ Футбол В събота става ясен жребият на Шампионска лига и БАМФ лига България 11 януари 2018 | 19:58



Схемата, по която ще се играе WINBET ШАМПИОНСКА ЛИГА е следната:



Всички отбори са е една урна при жребият, няма да има поставени отбори. Играе се в 2 мача на разменено гостуване, като домакин в първата среща е отборът, който е в по-горната част на схемата – пример: за двубоя А1 vs А2 домакин ще е отбор А1, а във втората среща А2; за ¼ финалите домакин в първата среща ще е победителят от А1/А2, а във втората победителят от А3/А4. Няма да има никакви ограничения, всеки отбор може да се изтегли да играе със всеки. Полуфиналите и финала ще са в един мач, на неутрален терен (финален турнир FINAL FOUR).

Тридесет и два отбора трябваше да са участниците в жребият за БАМФ ЛИГА БЪЛГАРИЯ (чакаме три двубоя да се изиграят още). Осем от тях са завършилите на 3то място в груповата фаза на шампионския турнир, ето защо те ще образуват 4 двойки на 1/16 финалите по между си (така беше обявено на предния жребий).



Схемата на БАМФ ЛИГА БЪЛГАРИЯ е следната:



Играе се в един мач на неутрален терен, в град по средата между двата (когато това е възможно). Когато се тегли жребият всички отбори ще са в една урна, като когато се изтегли отбор от синия списък, то се поставя в схемата до където е стигнал жребият, но възможния съперник ще е само друг от същия списък. Победителите от тези 4-ри двойки вече ще се смесят с останалите отбори, по волята на жребият.

ШЛ:

1/8 ф – 1 мач: 31.03/1.04.2018г.

1/8ф – 2мач: 14/15.04.2018г.

¼ ф – 1 мач: 28/29.04.2018г.

¼ ф – 2 мач: 12/13.05.2018г.

Final Four – ще бъде обявен допълнително;

ЛБг:

1/16 финали: 24/25.03.2018г.

1/8 финали:21/22.04.2018г.

¼ финали: 12/13.05.2018г.

