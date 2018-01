Мистериозно мълчание на Хамилтън в социалните мрежи

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън мистериозно изпразни своите акаунти в Туитър и Инстаграм и по този начин остави общо 11 милиона последователи да се чудят какво става. Неговите профили в социалните мрежи не са закрити, но в тях няма никакви публикации.

Предполагаемата причина е скандалът, в който британецът сам се заплете около Коледа. Тогава Люис публикува видео на своя четиригодишен племенник, в което му прави забележка, че "момчетата не носят рокли на принцеси". Разрази се огромна буря от критики и недоволство, която накара Хамилтън да се извини. Извинението, обаче, не беше прието, тъй като същевременно той лайкваше мнения на хора, които го оправдават, че нищо лошо не е направил.

В крайна сметка цялото съдържание от личните страници на британеца изчезна. В опит да получи отговор защо се е случило това, БиБиСи направи разследване и стигна до извода, че Хамилтън е бил посъветван да заличи всичко, за да направи нов старт през 2018. Съветник на Люис заяви пред медията: "Няма какво да се коментира в случая. Не смятаме, че вземането на почивка от социалните медии по празниците, е някаква новина, заслужаваща внимание".

По всяка вероятност пилотът е бил посъветван да си вземе "почивка", за да отшуми спомена за коледния скандал до началото на сезона през месец март.

