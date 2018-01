Мерцедес разширяват базата си в Бракли

Мерцедес нямат никакви планове да спират с развитието и да си почиват, защото знаят, че конкуренцията във Формула 1 е безмилостна, и ако се отпуснат дори за минута, някой ще ги изпревари. Следващата стъпка от плана им за продължаване на доминацията е разширяване на базата в Бракли, която и в момента е внушителна.

Отборът е получил зелена светлина от местните власти за нов строеж към фабриката си и започва работа съвсем скоро. Сребърните стрели отдавна са искали да разширят зоната си за гости и съоръженията си за въздушния тунел и сега най-после са получили разрешение от властите.

Базата на екипа в Бракли е построена през 1999 година от BAR, след това става собственост на Honda Racing и Brawn GP, за да може днес в нея да се помещава Mercedes. Служителите, които работят там, са над 1000, но явно ще стават и повече.

"Ние имаме късмета да разполагаме с необходимите средства, а това не винаги е даденост, но най-ценното са служителите ни. Имаме отбор, който работи в екип и не си позволява да се отпуска. Поддържаме се мотивиране и пълни с енергия. Не мога да си представя да работя с по-добра група хора", заяви гордо Тото Волф.

