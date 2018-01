Футболна треска завладя Сиксърс в Лондон

Филаделфия ще играе с Бостън в ежегодния мач от редовния сезон на НБА, който се провежда в Лондон. Още с пристигането си на Острова Сиксърс бяха обзети от футболна треска, свързана с няколко местни отбора.Френският гард на Фили Тимъти Луау-Кабаро сбъдна детската си мечта и се започна с един от идолите си - футболната легенда на Арсенал Тиери Анри. 22-годишният баскетболист сподели, че като малък е играл футбол точно заради Тити и трудно скри вълнението от запознанството си с него.“Беше невероятно. Той е любимият ми играч и чувството да се срещнем беше наистина специално”, каза щастливият баскетболист.Част от състава на Сиксърс пък взе участие в детска баскетболна клиника, като получиха помощ от някои играчи на друг лондонски тим - Кристъл Палас . Сиксърс и Палас са притежавани и ръководени от една и съща бизнес група и точно поради тази причина Тревър Букър, Робърт Ковингтън, Ти Джей МакКонъл и Дарио Шарич се срещнаха с Рубен Лофтъс-Чийк Тимъти Фосу-Менса , които играят за лондонските “орли”.Шоумен №1 на Филаделфия също не остана безучастен. Джоел Ембийд изгледа на живо нулевото равенство между Челси и Арсенал в първия полуфинален мач за Купата на Лигата на “ Стамфорд Бридж ”. След това той се видя с Тибо Куртоа Вилиан от състава на “сините”. Дaвид Луис пък се снима с други двама играчи на Сиксърс - избор №1 в миналогодишния Драфт Маркел Фулц и Джъстин Андерсън.Една от тренировките на отбора на английска територия бе посетена от играчите на Тотнъм Сиксърс и Селтикс играят тази вечер в 22.00 часа българско време.