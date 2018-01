Бойни спортове Тайсън Фюри: Чакам да си взема лиценза и се връщам на ринга през април 10 януари 2018 | 18:25 - Обновена 0 0 0 0 0



Заради проблеми с Британската антидопингова агенция Фюри не изигра нито един двубой през последните 2,5 години. За последен път британецът се появи на ринга през ноември 2015 година, когато взе световната титла на Владимир Кличко.

Would love @Tyson_Fury to take @anthonyfjoshua on first up, after 2 and half years off. Would be ballsy but typical Tyson. Only problem is Hearn wont risk his cash cow!!! Getting all he can before Femi inevitability gets dropped. — Terry Mac (@terrymac222) 10 януари 2018 г.

“Днес ще подам заявка да получа боксов лиценз. Ще защитавам моя пояс на световен шампион на списание “Ринг”през април”, написа Тайкън Фюри в Twitter.

AJ-FURY THIS YEAR? @EddieHearn says @AnthonyFJoshua v @Tyson_Fury can be made before end of 2018 - and talks about texts and phone call from Fury.



