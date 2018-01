Световен футбол Бербатов пак се контузи (гледайте тук) 10 януари 2018 | 16:30 - Обновена 0 0 0 0 3



СТАТИСТИКА Димитър Бербатов получи нова контузия и напусна преждревременно двубоя на своя Керала Бластърс срещу Делхи Дайнамос в среща от Супер лигата на Индия. Изглежда, че пак става дума за мускулен проблем, от какъвто той се беше възстановил наскоро. Българинът седна в средата на терена и поиска смяна, която стана факт в 40-ата минута.Резултатът през първото полувреме е 1:0 в полза на тима на българина, като точен беше Йън Хюм в 12-ата минута.Бербо започна зад гърба на единствения нападател в схема 4-2-3-1.В състава на домакините има двама футболисти, които са били част от българската "А" група. В защита е Габриел Сичеро, който преди повече от десет години мина за кратко Вихрен, а в предни позиции е холандецът Йерун Луму, който през 2014 г. беше в Лудогорец.Бластърс има само една победа от осем мача и е осми от десет отбора. Делхи обаче е още по-слаб, като е последен в класирането. Керала обаче няма успех в седем поредни гостувания.0:1 Хюм (12)

