Марица се цели в първа българска победа в групите на Шампионската лига

След кратка коледно-новогодишна пауза тази седмица се подновява борбата в групите на волейболната Шампионска лига за жени. Във втория си мач от Група С, Марица (Пловдив) посреща Визура (Рума) утре, 11 януари, от 18:30 б.в. в зала Колодрума. В този титаничен сблъсък между шампионките на България и Сърбия и двата отбора ще търсят първата си победа в групата, след като в първите си мачове допуснаха чисти загуби у дома, съответно срещу руския Динамо Казань (Казан) и срещу полския Хемик (Полице). Домакините не крият желанието си да подобрят и рекорда за посещаемост на волейболен мач в Колодрума, поставен на мача с руския гранд.

Досега Марица и Визура са се срещали два пъти. През октомври 2014 година сръбският тим постигна успех с 3:0 гейма в мача им от турнира Дженгиз Гьолю в Бурса. Година по-късно, Визура посрещна Марица в Белград за приятелска среща, която спечели с 2:1 гейма. Сега обаче залогът е далеч по-голям, тъй като евентуална втора поредна загуба за който и да е от двата тима би го отдалечила чувствително от борбата за първите две места в крайното класиране.

В състава на Визура няма чужденки. Ако се изключи 34-годишната ветеранка Сладжана Ерич, най-възрастните състезателки в селекцията на Деян Десница са на по 20 години. Като клуб ибаче Визура има далеч повече опит от Марица в престижната клубна надпревара. За сръбкините това е четвърти пореден сезон в Шампионската лига и общо трети в груповата фаза на състезанието. Нито един път обаче те не са успели да се класират напред за следващите елиминационни кръгове. Подобно на Марица, Визура е водач във временното класиране в националното си първенство. Тимът от Рума има 11 изиграни срещи, в които е натрупал 10 победи и 29 точки.

Очевидно в щаба на Визура се чувстват като фаворити срещу българските шампионки, но пък нямат и никакво намерение да подценяват противника. “Сигурно мнозина вече пресмятат точките ни срещу Марица като сигурни, но те трябва да знаят, че в Шампионската лига няма леки съперници”, заяви президентът на клуба Зоран Радойичич след тегленето на жребия. “На гърба си вече го изпита руският Енисей (Красноярск), след като очевидно подцени Марица – нещо, което ние няма да направим. Смятам, че имаме шансове да се борим за второто място в групата.”

Разбира се, и в българския щаб целта не е различна – продължаване напред към четвъртфиналите, а за постигането и Марица трябва да преследва победата в утрешния мач.

“Този двубой е наистина важен за нас и се надявам, че любителите на спорта от Пловдив и останалите краища на страната още веднъж ще напълнят трибуните на Колодрума, за да ни подкрепят срещу сериозен противник, какъвто са сръбските шампионки от Визура”, каза мениджърът на Жълто-сините Борис Халачев. “За първи път участваме в груповата фаза на Шампионската лига, но вече нямаме търпение да зарадваме феновете и с първата си победа.”

В двубоя с Визура се очаква и официалният дебют на канадската националка Шайна Джоусеф в професионалния волейбол. Новата състезателка в пловдивския отбор, което зае мястото на заминалата за Индонезия Кремена Каменова, вече бе картотекирана в ЦЕВ и ще има възможност да зарадва публиката в утрешния мач. Общо 14 състезателки ще бъдат записани в групата на Марица за тази среща. Иван Петков ще вземе окончателното си решение по-късно днес като най-вероятно ще отпаднат третата разпределителка Мирела Шахпазова и най-младата волейболистка в селекцията на Иван Петков – центърът Дима Ушева.

Първи съдия на мача ще бъде шведът Стефан Бернстрьом, а втори – словенецът Блаж Маркель. Делегат на ЦЕВ е французойката Клодин Рош.

PRESS CONFERENCE: #Maritza to show #KupaBulgariya #volleyball trophy and present new addition @ShainahJoseph to the media on Friday:https://t.co/TpXRVshM67 pic.twitter.com/RHsceZke37