Литовец засенчи братя Бол, милиони гледаха дебюта им

Back-to-back LaMelo possessions. This is art. pic.twitter.com/qwltaQSwK6 — Rob Perez (@World_Wide_Wob) January 9, 2018

While everybody is looking at LiAngelo and LaMelo through the miscroscope, you should pay attention to one guy with green jersey. His name is Rokas Jokubaitis (#13) and he is really good. — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 9, 2018

Представянето и на двамата обаче бе засенчено от това на Рокас Йокубайтис от отбора на Жалгирс. 17-годишният гард вкара 31 точки за своя отбор, като стори това за 32 минути игрово време. Местният талант вкара 10/18 за 2 точки, 3/8 за 3 точки и 2/2 от наказателната линия. Над 1.5 милиона души са гледали на живо във “Фейсбук” своеобразния дебют на ЛиАнджело и ЛаМело Бол в европейския баскетбол. Витаутас, където двамата преминаха преди по-малко от месец, победи втория отбор на местния гранд Жалгирис (Каунас) с 90:80, а срещата бе част от обявените по-рано през януари Big Baller Brand Games, заради които новия им тим отказа участие в Балтийската лига.ЛаМело вкара 10 точки, направи 9 асистенции, овладя 2 борби и отне 2 топки, но стреля 4/10 от игра и сгреши 9 пъти. По-големият му брат ЛиАнджело вкара 19 точки при стрелба 7/14 за 2 точки, а освен това хвана 3 борби и също отне 2 топки.Представянето и на двамата обаче бе засенчено от това на Рокас Йокубайтис от отбора на Жалгирс. 17-годишният гард вкара 31 точки за своя отбор, като стори това за 32 минути игрово време. Местният талант вкара 10/18 за 2 точки, 3/8 за 3 точки и 2/2 от наказателната линия.

