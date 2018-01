Нюи получил три оферти от Ферари, една от които много съблазнителна

Главният дизайнер на Ред Бул Ейдриън Нюи разказа в интервю, че в кариерата си на три пъти е бил съблазняван от Ферари, които са му предлагали работа. В крайна сметка британецът винаги е предпочитал тима от Милтън Кийнс и така и не се е възползвал от предложенията на Скудерия.Преди Ред Бул Нюи е работил и за други големи отбори във Формула 1 като Уилямс и Макларън, но никога не е бил във Ферари. "Бях близо три пъти. Първоначално, когато започвах кариерата си в Индикар, Ферари решиха да правят собствена кола и ми предложиха да се присъединя към тях като главен дизайнер на проекта, но аз отказах, защото не ми се струваше подходящо. След това получих доста по-сериозна оферта от Жан Тод, който през 1996 година ме покани да съм технически директор. В този момент трябваше да избера между това да остана в Уилямс, да се присъединя към Макларън или да отида във Ферари. Мислих дълго и се съобразих с младото ми по това време семейство. Прецених, че не е хубаво да напускам Великобритания", разказва Нюи.

Няколко години по-късно Ферари отново отправят предложение към дизайнера, когато Ред Бул изпитват сериозни затруднения с доставчика си на двигатели, но Нюи не се поддава: "Тогава стана очевидно за всички, че Рено изостават сериозно от Мерцедес и до някаква степен от Ферари. И не му се виждаше краят. Рено не искаха да вложат средства, за да решат проблема, което беше депресиращо и притеснително. Бях в трудна позиция, защото не исках да напускам Ред Бул, чувствах отбора като мой дом и участвах активно от самото начало с Кристиан - от останките на Ягуар двамата построихме това, което е тимът днес. Не исках да си тръгвам, но в същото време нямах желание да работя с една вързана ръка зад гърба, каквото беше положението с двигателя ни. Решението не беше никак лесно. Ферари дойдоха с невероятна оферта, наистина привлекателна, и имах доста безсънни нощи, в които се чудех какво да направя и къде да отида. Но усещах, че не е правилно да зарязвам Ред Бул".

