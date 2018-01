Ферари трябва да се излекуват от главоболията на 2017, ако искат титлата през 2018

Ръководителят на Скудерия Ферари Ф1 Маурицио Аривабене заяви, че отборът трябва да намери лек за "главоболията" от втората половина на миналия сезон, ако иска да се бори за титлата през 2018. Тимът от Маранело беше първият, който успя сериозно да се противопостави на доминацията на Мерцедес, откакто започна V6 хибридната ера през 2014. През 2017 Ферари записаха 5 победи, а Фетел дори беше лидер и изглеждаше фаворит за спечелване на шампионата. След лятната пауза Скудерия направи поредица от слаби резултати, някои от които бяха свързани с технически проблеми. Въпреки това, сезонът беше успешен, за разлика от години насам.

"Ако трябва да опиша сезона, ще използвам пример с чаша вода, защото не обичам вино. По средата на годината бяхме жадни. Но накрая изпихме водата, за да глътнем обезболяващо хапче" каза Аривабене. Той добави, че въпреки всичко, отборът е работил много сериозно, но все пак и редица обстоятелства са били в техен ущърб. "Трябва да поздравя Мерцедес за успеха. Те заслужиха победата и при пилотите и при конструкторите. Така че през 2018 трябва да се постараем повече."

Докато Фетел почти до последно беше в борба за титлата, Райконен не се представи на очакваното ниво. В Монако той беше за първи път на пол позиция от девет години насам, но като цяло не показа постоянство в своето представяне. Запитан дали нещата опират и до липса на късмет, Аривабене отговори: "Не вярвам в късмета или неговата липса, въпреки че съм италианец. Доверявам се на фактите, а факти значат точки. Понякога е въпрос на гледна точка, защото може да се случи някой да го блъсне, но в края на краищата нещата се мерят по спечелените точки и по това се определя дали някой е добър пилот или не е."

Шефът на отбора завърши с думите, че са доволни от представянето на Кими, защото в противен случай са щели да прекратят договора му.

