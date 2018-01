Тенис Борис Бекер за Sportal.bg: Григор е шокиращо талантлив, не виждам защо да спира прогреса си 09 януари 2018 | 13:04 - Обновена 0 0 0 6 7



Най-неуспешната настилка за него бе клеят, но въпреки това има три полуфинала на "Ролан Гарос" през 87-ма, 89-а и 91-ва, само че най-значимите му успехи на червени кортове са титлата от "Мастърс"-а в Монте Карло през 92-ра и олимпийския златен медал от Барселона 1992 - и двете постижения са постигнати на двойки в тандем със сънародника му Михаел Щих.



В момента носителят на общо 49 АТР титли на сингъл е един от звездните тенис анализатори на "Евроспорт" - телевизията излъчваща турнирите от Големия шлем и с чието съдействие бе извършено интервюто за Sportal.

Освен поощрителните думи за Димитров и шансовете му в Австралия, Бекер също така се изрази много ласкаво за треньора му Даниел Валверду и сподели, че не вижда защо Григор да не бъде в топ 3 на световната ранглиста и в края на 2018 година.

"Виждам Григор Димитров на полуфинал в Australian Open или по-напред, абсолютно. Той изигра много силна изминала година и е номер 3 в света, съревновава се успешно с най-добрите. Навлиза в пика на тенис кариерата си, а също така е достатъчно зрял, достатъчно силен и в достатъчно добра физическа форма.



Мисля, че има всички възможности да бъде успешен в Австралия и тази година. Вярвам, че може да бъде в топ 3 или в топ 5 и в края на годината, защото е изключителен талант. Шокиращ, направо. Освен това, има до себе си Дани Валверду, който е един от най-добрите треньори в тениса и се вижда много голямо подобрение през последните 18 месеца. Григор се превърна в един от водещите състезатели в световен мащаб и не виждам причина да спира дотук", каза Бекер за Sportal.bg.

"Надал и Федерер са окупирали първите две места с разлика и за по-младите им преследвачи ще бъде трудно да ги задминат. Мисля, че всеки е бил изненадан преди една година от тяхното представяне, поне в началото, разбира се. Не е често срещано да отсъстваш поради контузии около шест месеца и после да се върнеш и да играеш финал на Голям шлем. Но оттам нататък нямаше нищо изненадващо, защото ми се струва, че понякога хората обръщат внимание повече на възрастта им, сякаш подценяват качествата им и най-важното - огромната любов към тениса.



1