Коутиньо: До края на живота си ще нося Ливърпул в сърцето си

Новата звезда на Барселона Филипе Коутиньо , който вчера официално подписа своя договор с каталунците, се сбогува с привържениците на Ливърпул чрез емоционално писмо, публикувано в социалните мрежи. В него 25-годишният бразилец изрази надеждата си, че феновете на мърсисайдци ще разберат решението му, като освен това увери, че до края на живота си ще носи Ливърпул в сърцето си.

"От момента на пристигането си в Ливърпул аз и моето семейство се почувствахме добре приети и създадохме толкова много приятелства. Почувствахме красотата на този клуб и неговите фенове - както на терена, така и извън него. Надявам се, че в замяна съм донесъл спомени и моменти, които са направили феновете на Ливърпул щастливи. Идвайки в Ливърпул, знаех за величието и историята на клуба, но това, което почувствах по време на престоя си, бяха уникалните сърце и душа на това място. То има своя собствена индивидуалност и характер. Напускам Ливърпул, защото Барселона е моя мечта. Ливърпул също беше мечта, която успях да осъществя, и на която посветих пет години от живота си. Кариерата на терена не продължава толкова дълго и да играя за Барселона, както беше и за Ливърпул, е нещо, което искам да изпитам и да му се радвам, докато съм благословен да мога да го правя. Надявам се, че феновете ще разберат, че изборът ми да опитам нещо ново не означава, че тяхното значение, както и важността на клуба, са намалели за мен. Нищо не би могло да угаси това в сърцето ми. Желая на Юрген и отбора само радост и успехи до края на сезона, а и след това. Това е един невероятен състав, който става все по-добър. Има толкова много хора, на които искам да благодаря, но не мога да назова всеки по отделно. На целия щаб, който бе част от живота ми в Ливърпул - ще ми липсвате. Бих искал да благодаря на собствениците, които толкова усърдно се стараеха да донесат успехи на клуба; на селекционния екип, които ми повярва и ме доведе тук, поощрявайки ме по време на това пътуване; на моите невероятни съотборници, бивши и настоящи, които ми помогнаха да израсна и да се развия като играч и личност. И накрая се обръщам към най-важните хора в Ливърпул - привържениците. Никога няма да успея да ви благодаря достатъчно за това, което ми дадохте през това време, без значение в коя част на света бях. До края на живота си ще нося Ливърпул в сърцето си. Вие, клубът и градът винаги ще бъдете част от мен. You'll Never Walk Alone."

