Мерцедес ще имат нов двигател за сезон 2018 във Ф1

Двигателят на Мерцедес за сезон 2018 във Формула 1 ще бъде "на практика почти нов" по думите на главния инженер на отбора Анди Кауъл. Въпреки че техният мотор се смята за най-мощния, най-ефективния и едва ли не вечен по отношение на надеждността, Кауъл смята, че има място за още подобрение.

"Имаме идеи как да повишим мощността. Имаме идеи и как да намалим триенето в почти всички части на задвижващата единица". Запитан какъв процент от двигателя ще бъде обновен, инженерът отговаря: "На практика е почти нов".

Кауъл разказва още, че при всяко подобрение на двигателя, екипът добива още опит и научава нови неща. Усъвършенстването понякога се отнася до едва забележими промени по малки елементи, но дори от тях инженерите добиват фундаментални данни за горенето, намаляване на триенето и употребата на нови материали, които увеличават надеждността.

"Понякога се изненадваме" признава Кауъл. Той пояснява, че напредъкът се измерва в милисекунди, но когато се съберат множество малки подобрения, преимуществото като цяло става осезаемо.

Заради промените в правилата, през новия сезон производителите ще могат да правят изцяло нови спецификации без страх от наказания.

#Mercedes' 2018 #F1 engine will be "pretty much all new" https://t.co/pbUGNWsM5r