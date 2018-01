Жребият за 4-ия кръг на ФА Къп размина грандовете

Жребият за четвъртия кръг на турнира за ФА Къп в Англия беше изтеглен преди началото на двубоя между Брайтън и Кристъл Палас. Големите фаворити за спечелване на трофея се разминаха.

Манчестър Сити ще гостува на победителя в двубоя между Кардиф и Мансфийлд, съгражданите от Юнайтед също ще играят навън, като техен съперник е Йоувил Таун. Ливърпул отново изтегли елитен съперник и приема Уест Бромич. Ако отстрани Норич, Челси ще играе с Нюкасъл.

Сензацията Нотингам, който елиминира носителя на трофея Арсенал, пък ще гостува на Хъл Сити. Мачовете са между 26 и 29 януари.



|



Jose Mourinho's @ManUtd will visit Huish Park in the #EmiratesFACup fourth round.



Bring it on! https://t.co/wVfiO6K8Qy