Формула 1 Алонсо остана извън топ 10 след първия тест от "24-те часа на Дайтона" 08 януари 2018 | 16:49 - Обновена 0 0 0 1 0 .@alo_oficial takes stock of his first weekend of testing for endurance racing at #Roar24 https://t.co/mGyq4JdYEV pic.twitter.com/jL2XfVKfJy — RACER (@RACERmag) January 7, 2018 Фернандо Алонсо премина през първата официална част преди старта на "24-те часа на Дайтона", насрочен за 27 – 28 януари. Заедно със съотборниците си – Ландо Норис и Фил Хенсън - той приключи първата "квалификационната сесия", която отрежда подредбата на боксовете за състезанието, на 12-а позиция. Своеобразен "полпозишън" пък спечели бившият пилот от Формула 1 Фелипе Насър. Това бе първото излизане на овалната писта "Дайтона" за испанеца, който записа обиколка за 1:37.515 минути - с 1.7 секунди по-бавна от тази на Насър. Още двама пилоти от решетката на Формула 1 ще вземат участие в състезанието – пилотът на Уилямс Ланс Строл от тима на Джеки Чан Рейсинг, който зае 13-а позиция, и резервният пилот на Уилямс Пол ди Реста, който остана с 15-о време. "24-те часа на Дайтона" е първото състезание за издръжливост на Алонсо, в което той дели автомобила си с още двама пилоти. Именно то се смята и като тест за испанеца преди евентуален старт в така желаните "24 часа на Льо Ман" през юни, за което той вече премина подготовка с Тойота. Goodnight, race fans. The 2018 season starts tomorrow #Roar24 pic.twitter.com/WXQbr0zhje — IMSA (@IMSA) January 5, 2018 След края на сесията Алонсо сподели, че се надява да се приспособи бързо към автомобила, но се оплака от липса на скорост. Двукратният Ф1 шампион обаче бе категоричен пред медиите, че фокусът му за 2018-а остава Формула 1 и третата титла.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 734

