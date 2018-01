Баскетбол Европейски гранд поиска един от братя Бол 08 януари 2018 | 16:41 - Обновена 0 0 0 0 5



Zalgiris wants to have LaMelo Ball on loan from Prienai for Euroleague Adidas Next Generation tournament on 19-21 of January. Vytautas said yes but Zalgiris is waiting for Ball family answer. Only LaMelo was invited."We want him for basketball reasons, not show," told Zalgiris GM — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 8, 2018

Жалгирис има две титли от младежката Евролига, която в момента носи името Adidas Next Generation Tournament. Първата от тях е в дебютното издание на турнира през 2003 година, а втората е през 2007 година. В състезанието участват играчи до 18-годишна възраст. ЛаМело и ЛиАнджело Бол все още нямат изиграна нито минута за литовския Витаутас (Приенай), но един от тях е попаднал в обсега на един от местните грандове, който е име и в европейския баскетбол в исторически план. Най-малкият син на ЛаВар Бол, ЛаМело, може да заиграе за Жалгирис (Каунас), като за това призна генералния мениджър на отбора Паулис Мотиеунас.Тимът от Каунас иска да вземе 16-годишното момче за младежкия турнир на Евролигата, който ще се проведе по-късно този месец - от 19 до 21 януари. Мотиеунас заяви, че е изпратено запитване и се очаква отговор от страна на колоритния баща.“Искаме го заради чисто баскетболни причини, а не заради цялото шоу около тях”, категоричен бе Мотиеунас.Жалгирис има две титли от младежката Евролига, която в момента носи името Adidas Next Generation Tournament. Първата от тях е в дебютното издание на турнира през 2003 година, а втората е през 2007 година. В състезанието участват играчи до 18-годишна възраст.

