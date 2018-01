Верстапен иска Рикардо за съотборник за вечни времена

Макс Верстапен призна, че не би имал нищо против да бъде съотборник с Даниел Рикардо "за много дълго време". Двамата са заедно в Ред Бул вече два сезона и въпреки че имаха един-два нажежени мига, като цяло се радват на отлични отношения извън пистата.

Съперничеството им ще бъде подновено тази година, след като холандецът подписа нов договор, който ще го задържи в тима от Милтън Кийнс до края на 2020. Все още не е ясно дали Даниел ще продължи своя след края на сезон 2018.

Верстапен би желал той да остане в отбора. "Имаме респект един от друг. Честно казано, в досегашната ми кариера не съм имал друг съотборник, с който да имаме толкова общо." Макс допълни, че Рикардо е чудесен човек, с който много се забавляват извън пистата, независимо колко ожесточено са се борили на нея. "Надявам се да сме съотборници много дълго време".

Ако Ред Бул и Рено отново се върнат в борбата за титлата, това е най-сигурният начин двама съотборници да си развалят отношенията. Макс, обаче, е наясно с това, но смята, че в крайна сметка няма да загубят уважение един към друг.

"Трябва да приемеш, че единият е по-бърз, а аз мисля, че ние го можем. Ако единият от нас е имал добро състезание, тогава другият признава, че е било заслужено. Смятам, че това е много важно."

