Везенков "възкръсна", отчитат в Испания

""Възкръсналият" Везенков разби Бетис и класира Барселона за Купата”, пишат от Marca, като добавят, че Барселона стига до пета поредна победа, а Везенков има сериозен принос със своите 17 точки.



“Везенков записа още една победа”, пишат колегите им от AS и подчертават, че през последния месец българинът постепенно излиза от “изгнанието си” и е бил най-добър при гостуването в Севиля.



Откакто се завърна в състава в края на декември, Везенков има средно по 10.0 точки, 4.0 борби и 1.6 асистенции при петте поредни победи на своя тим - три в Испания и още две в Евролигата и стреля 60% от тройката. Медиите в Испания обърнаха подобаващо внимание на Александър Везенков след поредния му добър мач за Барселона. 22-годишният българин получи похвали за представянето си от две от най-популярните спортни издания в страната - мадридските AS и Marca, които не останаха безразлични към своеобразното му “възкръсване”.""Възкръсналият" Везенков разби Бетис и класира Барселона за Купата”, пишат от Marca, като добавят, че Барселона стига до пета поредна победа, а Везенков има сериозен принос със своите 17 точки.“Везенков записа още една победа”, пишат колегите им от AS и подчертават, че през последния месец българинът постепенно излиза от “изгнанието си” и е бил най-добър при гостуването в Севиля.Откакто се завърна в състава в края на декември, Везенков има средно по 10.0 точки, 4.0 борби и 1.6 асистенции при петте поредни победи на своя тим - три в Испания и още две в Евролигата и стреля 60% от тройката.

