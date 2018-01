Мерцедес поздравиха Хамилтън за 33-ия рожден ден (видео)

На 7 януари четирикратният световен шампион Люис Хамилтън навърши 33 години. Той е роден и израсъл в Стивънидж, Хартфордшир. Когато бил на 10, малкият Люис присъствал на официално събитие, където имал възможността да се доближи до Рон Денис, и да му каже: "Един ден искам да се състезавам във вашите коли". Три години по-късно, през 1995, Хамилтън бил записан в програмата за млади пилоти на Макларън. След още десетилетие той става съотборник на Фернандо Алонсо във Формула 1. В дебютния си сезон през 2007 Люис завършва само на точка зад шампиона Кими Райконен, а през 2008 печели първата си титла. През 2013 напуска "родния" Макларън, за да се присъедини към Мерцедес, с които постига най-големите си успехи – три титли през 2014, 2015 и 2017.

В знак на уважение отборът му подари видео с най-важните моменти от кариерата при тях:

We’ve cooked up a mega montage of memories to celebrate @LewisHamilton turning 33 years young!



We could have baked a cake… but he’s an athlete, don’t you know #F1 #HappyBirthdayLewis pic.twitter.com/K7dPZiTU29