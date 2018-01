Англия Клоп с прочувствено обръщение след новината за трансфера 06 януари 2018 | 21:32 - Обновена 0 0 0 1 32



Ето какво се казва в обръщението на Клоп:



С голямо нежелание ние - отборът и клубът - се сбогуваме с добър приятел, страхотен човек и фантастичен футболист в лицето на Филипе Коутиньо. Не е тайна, че Филип искаше този трансфер още от юли месец насам, когато от Барселона проявиха интереса си към него. В разговорите си с мен, със собствениците на клуба и със своите съотборници Филип беше настоятелен, че иска на всяка цена тази сделка да се осъществи. Независимо от това ние успяхме да го задържим и след летния трансферен прозорец с надеждата, че ще успеем да го убедим да остане и да бъде част от това, което планираме. Jürgen Klopp offered his reaction to the news #LFC have today reached an agreement with @FCBarcelona for the transfer of Philippe Coutinho: https://t.co/9y0KtnWHpj pic.twitter.com/XVin5CIjH5 — Liverpool FC (@LFC) January 6, 2018



Уверявам привържениците на Ливърпул, че ние като клуб сторихме всичко по силите си, за да убедим Коутиньо, че да остане при нас е също толкова вълнуващото, колкото е и преминаването му в Испания. Той обаче беше напълно убеден, че бъдещето му, както и това на семейството му, е свързано с Барселона. Това е негова мечта и вече съм убеден, че не остана нищо друго, с което да се опитаме да променим мнението му.



С играта си Филип допринесе много за клуба през тези пет години и колкото и да сме разочаровани, той не пожела да продължи кариерата си тук. Заради тази отлична връзка между нас с цялото си сърце му пожелаваме всичко най-добро.



Футболистът остана отдаден на идеята да ни помогне да печелим мачове, да се представя силно по време на тренировките на Мелууд дори след като летният пазар затвори, независимо че не успя да ни убеди да го пуснем да си тръгне тогава. Това е проява на висок професионализъм от негова страна. @Phil_Coutinho is !#BeBarça pic.twitter.com/TPehzhSdJ6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2018



Разбира се, ясно е, че феновете ще са разочаровани; винаги е така, когато трябва да кажеш “чао” на някого специален. Но колкото и да е трудно да се приеме този факт, това е част от живота и част от футбола - хората си имат собствени мечти и цели за реализиране в живота.



Играчите ще идват и ще си тръгват от клуба, това е футболът. Но ние като клуб сме достатъчно големи и силни да продължим процеса на развитие на терена дори когато сме загубили важна фигура. От доста време насам като клуб не сме били в по-изгодна позиция в това да реагираме по правилния начин. Ще използваме силата си, за да се справим с моменти като този и да продължим напред.



Достатъчно време съм тук, че да знам, че в историята на Ливърпул и преди са си тръгвали ключови състезатели, но клубът винаги е продължавал напред. Няма как да трансферираш сърцето и душата на Ливърпул, макар да съм сигурен, че има много клубове, които биха искали да ги купят.



Вярвам много в таланта, с който разполагаме. А заедно със собствениците ще продължим да инвестираме в състава, което ще ни даде възможност да израстваме като отбор.



