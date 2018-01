Англия Манчестър Юнайтед се измъкна с късни голове (видео) 05 януари 2018 | 23:52 - Обновена 0 0 0 3 8



Домакините излязоха в този мач с

How #MUFC line up for tonight's @EmiratesFACup clash... pic.twitter.com/4OSit4bZQn — Manchester United (@ManUtd) 5 януари 2018 г.

За Дарби Каунти атаката води Сам Уинал, като той бе подкрепян от по-задни позиции от Анреас Вайман, Том Лоурънс и Джони Ръсел.

Here's how the Rams line-up for this evening's @EmiratesFACup clash with @ManUtd at Old Trafford, #dcfcfans! pic.twitter.com/tB4NzwqQUY — Derby County (@dcfcofficial) January 5, 2018 Срещата започна с две добри възможности за Манчестър Юнайтед. В 4-ата минута Джеси Лингард бе намерен на чудесна позиция в наказателното поле, но стреля над вратата. Минута по-късно



В 9-ата минута отново Пол Погба стреля от дистанция и ударът му премина опасно близо до гредата, но в аут.



В 17-ата минута Рашфорд опита далечен шут, който тупна коварно, но излезе в аут. Две минути по-късно младият нападател имаше нов шанс да обстрелва вратата, но и този път не успя да намери очертанията.



В 21-ата минута Хуан Мата отправи страхотен удар от фаул и Скот Карсън трябваше да показва блестящ рефлекс, за да опази вратата си.



В 22-ата минута Дарби Каунти стигна до първата си опасност. Маркъс Олсон стреля с глава и



В 27-ата минута и Андреас Вайман опита изстрел по посока вратата на Юнайтед, но топката мина встрани.



В 35-ата минута домакините бяха най-близо до откриване на резултата. Маркъс Рашфорд получи отлично центриране в пеналта и стреля с глава, но топката се отби от гредата. В 38-ата минута отново той отправи изстрел с глава, като този път той бе спасен от Карсън.



В 42-ата минута отново Скот Карсън бе последна преграда пред гола. Пол Погба отправи прекрасен удар от фаул и вратарят с невероятна намеса опази вратата си "суха".



В 49-ата минута Дарби каунти можеше малко куриозно да поведе в резултата. Том Хъдълстоун отправи удар, който рикошира коварно в защитник и мина опасно близо до вратата.



В 53-ата минута Мощен удар на Мата бе спасен от Карсън, а след това и Погба не успя да вкара отблизо. Дарби Каунти отговори с опасен удар на Том Лоурънс в 58-ата минута и добра намеса на Ромеро.



В 60-ата минута Пол Погба изстреля истински снаряд по посока вратата на съперника, но отново Скот Карсън бе непробиваем.



В 69-ата минута французинът бе намерен на границата на пеналта и стреля от движение, като топката се търкулна до гредата.



В 71-ата минута и късметат отново обърна гръб на домакините, след като отличен изстрел на Рашфорд се отби за втори път от гредата. В 76-ата минута и Ромелу Лукаку нацели греда след удар с глава, но белгиецът бе и в засада. Минута след това отново Карсън бе герой за гостите с поредно невероятно спасяване след изстрел на Погба.



В 84-ата минута натискът на домакините най-накрая даде резултат. Джеси Лингард получи пред наказателното поле и с много красив удар не остави шансове на Карсън за 1:0.



В последната минута на редовното време Юнайтед реши всичко с втори гол. Домакините организираха контраатака,



Така Манчестър Юнайтед прескочи тази фаза на турнира и вече чака да научи името на съперника си за следващия кръг.



МИНУТА ПО МИНУТА





Манчестър Юнайтед постигна трудна победа с 2:0 над Дарби Каунти в сблъсъка между двата тима от 3-ия кръг на ФА Къп. "Червените дяволи" стигнаха до успеха едва в края на мача с голове на Джеси Лингард в 84-ата и Ромелу Лукаку в 90-ата минута. Преди това домакините на " Олд Трафорд " се скъсаха да пропускат, като вина за това има и вратарят Скот Карсън, който бе героят за гостите с невероятните си спасявания. На два пъти и гредите помогнаха на "Овните", които обаче рухнаха в края под натиска на по-класния си съперник.Домакините излязоха в този мач с Маркъс Рашфорд на върха на атаката, а зад гърба му в офанзивен план действаха Хенрих Мхитарян , Джеси Лингард и Хуан Мата За Дарби Каунти атаката води Сам Уинал, като той бе подкрепян от по-задни позиции от Анреас Вайман, Том Лоурънс и Джони Ръсел.Срещата започна с две добри възможности за Манчестър Юнайтед. В 4-ата минута Джеси Лингард бе намерен на чудесна позиция в наказателното поле, но стреля над вратата. Минута по-късно Пол Погба шутира от дистанция по земя, но право в ръцете на вратаря.В 9-ата минута отново Пол Погба стреля от дистанция и ударът му премина опасно близо до гредата, но в аут.В 17-ата минута Рашфорд опита далечен шут, който тупна коварно, но излезе в аут. Две минути по-късно младият нападател имаше нов шанс да обстрелва вратата, но и този път не успя да намери очертанията.В 21-ата минута Хуан Мата отправи страхотен удар от фаул и Скот Карсън трябваше да показва блестящ рефлекс, за да опази вратата си.В 22-ата минута Дарби Каунти стигна до първата си опасност. Маркъс Олсон стреля с глава и Серхио Ромеро трябваше да се разтегне максимално, за да спаси.В 27-ата минута и Андреас Вайман опита изстрел по посока вратата на Юнайтед, но топката мина встрани.В 35-ата минута домакините бяха най-близо до откриване на резултата. Маркъс Рашфорд получи отлично центриране в пеналта и стреля с глава, но топката се отби от гредата. В 38-ата минута отново той отправи изстрел с глава, като този път той бе спасен от Карсън.В 42-ата минута отново Скот Карсън бе последна преграда пред гола. Пол Погба отправи прекрасен удар от фаул и вратарят с невероятна намеса опази вратата си "суха".В 49-ата минута Дарби каунти можеше малко куриозно да поведе в резултата. Том Хъдълстоун отправи удар, който рикошира коварно в защитник и мина опасно близо до вратата.В 53-ата минута Мощен удар на Мата бе спасен от Карсън, а след това и Погба не успя да вкара отблизо. Дарби Каунти отговори с опасен удар на Том Лоурънс в 58-ата минута и добра намеса на Ромеро.В 60-ата минута Пол Погба изстреля истински снаряд по посока вратата на съперника, но отново Скот Карсън бе непробиваем.В 69-ата минута французинът бе намерен на границата на пеналта и стреля от движение, като топката се търкулна до гредата.В 71-ата минута и късметат отново обърна гръб на домакините, след като отличен изстрел на Рашфорд се отби за втори път от гредата. В 76-ата минута и Ромелу Лукаку нацели греда след удар с глава, но белгиецът бе и в засада. Минута след това отново Карсън бе герой за гостите с поредно невероятно спасяване след изстрел на Погба.В 84-ата минута натискът на домакините най-накрая даде резултат. Джеси Лингард получи пред наказателното поле и с много красив удар не остави шансове на Карсън за 1:0.В последната минута на редовното време Юнайтед реши всичко с втори гол. Домакините организираха контраатака, Антони Марсиал и Ромелу Лукаку размениха подавания, като белгиецът изскочи на стрелкова позиция и със силен удар под плонжа на вратаря промуши кълбото в мрежата за 2:0.Така Манчестър Юнайтед прескочи тази фаза на турнира и вече чака да научи името на съперника си за следващия кръг. 0 0 0 3 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7292 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1