Представиха братя Бол и ЛаВар в Литва

ЛиАнджело и ЛаМело позираха с новите си екипи, а такъв имаше и за баща им Лавар Бол, който също присъства на пресконференцията. 20-годишният Лонзо и 16-годишният ЛаМело са определяни от мнозина специалисти в НБА като двама от най-талантливите млади плеймейкъри в САЩ, но заради 19-годишния ЛиАнджело за братята Бол се говореше дори в Белия дом, макар и по неприятен повод.

LiAngelo & LaMelo Ball’s first team practice in Lithuania.



(Via @GoodmanESPN) pic.twitter.com/bMbmgcx61e — Ballislife.com (@Ballislife) January 5, 2018

През есента на миналата година ЛиАнджело бе заловен заедно със свои съотборници от университета UCLA да краде в магазин в Китай. Това доведе до намесата лично на президента на САЩ Доналд Тръмп, който спаси ЛиАнджело и приятелите му от затвор. Действията на ЛиАнджело накараха баща им Лавар, известен с ексцентричните си коментари, да изтегли двамата си по-малки синове от университета и гимназията, в които учеха, и ги премести в Литва, където да играят на спокойствие.

LaVar makes it clear: All three Ball brothers will be on the Lakers by 2020 pic.twitter.com/vKYWvBReQX — Sports Illustrated (@SInow) January 5, 2018

ЛиАнджело ще може да дебютира за новия си отбор още в събота, когато Витаутас гостува на третия в класирането на литовското първенство Лиетувос Ритас. ЛаМело пък ще трябва да изчака за официалния си дебют заради проблеми с документите.



