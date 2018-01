Зимни спортове Мартен Фуркад с трета победа за сезона и 66-а в кариерата си 05 януари 2018 | 17:16 - Обновена 0 0 0 0 0



Двама норвежци допълниха призовата тройка. Втори завърши Емил Хегле Свендсен, който също беше без грешка в стрелбата и остана на 8.1 секунди след победителя. Йоханес Тингес Бьо остана трети на 10.2 секунди с две пропуснати мишени. "Не съм щастлив от условията на пистата днес, но съм доволен от представянето си", каза Фуркад пред ARD.



Четирима българи участваха в състезанието. С най-предно класиране е Антон Синапов, който раздели 34-о място с германеца Зимон Шемп. Българинът направи една грешка в стрелбата и остана на 1:49.7 минута зад победителя. Владимир Илиев е 59-и с пет пропуснати мишени и на 2:33.7 от победителя, Димитър Герджиков е 82-и с три грешки и на 3:22.6 минути, а Михаил Клечеров остана 91-и от 103 завършили с два пропуска и пасив от 3:48.2 минути.



