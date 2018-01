Тенис Григор: За мача с Кирьос трябва да се стегна 05 януари 2018 | 14:26 - Обновена 0 0 0 0 2



"Играх с Ник вече няколко пъти. Със сигурност ще бъде забавно. Обичам да играя с него, има страхотни оръжия. Сервисът му ще бъде голямо оръжие, ще трябва отново да се стегна за утре", заяви Григор след победата си над британеца Кайл Едмън.



Димитров отново трябваше да се бори три сета, но този път бе малко улеснен от физически проблем на съперника му, който във втория сет потърси медицинска помощ от физиотерапевт, а в третия при 4:4 падна лошо, получавайки травма в глезена.

Kyle Edmund loses to Grigor Dimitrov in Brisbane International https://t.co/wVmIwiChPa pic.twitter.com/EYtczX4lqw — swissbusiness (@swissbusiness) 5 януари 2018 г.

Българинът реагира спортсменски на страданието на Едмънд и беше първият, който му се притече на помощ.



"Помощта е над всичко. Ужасно е това, което стана. В крайна сметка най-важно е здравето. Такива злополуки съм виждал много пъти. Надявам се да се оправи бързо. Знам, че в последните няколко гейма не играеше най-доброто, на което е способен“, заяви Димитров в интервюто директно на корта, в което зад микрофона бе бившият му наставник Роджър Рашийд. "Скокът ми бе добър", добави Димитров, който прескочи мрежата, за да отиде при превиващия се на земята британец.



Grigor Dimitrov had already won the match with his act of sportsmanship on Kyle Edmund. @GrigorDimitrov is a true athlete #BrisbaneTennis pic.twitter.com/oE2cZkaEWn — #CAMILAoutJANUARY12 (@TheRealMusiji) 5 януари 2018 г.

"Понякога на форхенд не знаех къде ще удря, тежки са ударите му, бях изненадан от сервиса му, беше много солиден. Сменяше посоката и на втория сервис", добави той.



"Тази сутрин в 3,50 заспах, но се чувствах прекрасно като се събудих. Много съм мързелив", коментира Гришо.



"Харесва ми рутината, да си лягам в 10,30 и да стана рано, но понякога трябва да си подготвен. Мисля, че психически трябва да си подготвен за всичко. Контролираш това, което можеш, и даваш най-доброто от себе си на корта", добави Димитров.



Grigor Dimitrov edges, Edmund, 6-3, 6-7(3), 6-4 to reach #Brisbanetennis Semifinals! Tough luck for Edmund, but I hope he's ok. pic.twitter.com/Xb8di9EjRQ — (@umbre_sports53) 5 януари 2018 г.

