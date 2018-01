Peugeot 308TCR излиза на международната сцена 

Гамата на Peugeot Sport е подсилена през 2018 г. с новия 308TCR. Автомобилът е разработен на базата, но със сериозни подобрения, на 308 Racing Cup, който от своя страна е базиран на Peugeot 308 GTi. Новият автомобил е предназначен за вълнуващата категория TCR, коронована от новостартираните серии WTCR.

След Peugeot 208 Racing Cup и Peugeot 308 Racing Cup – които остават активни – Peugeot Sport разгръща експертния си опит и подсилва гамата си от пистови състезателни автомобили с новия Peugeot 308TCR.

Окачването, двигателят, предавателна кутия и аеродинамика на тази спортна версия на Peugeot 308 са специфични за TCR и международни пистови състезания като VLN (в Германия), CER (в Испания), CITE (в Италия), BGDC (в Белгия), както и за други състезания за издържливост като сериите "24-те часа на Льо Ман".

Поръчките започват на 3 януари 2018 г., като първите автомобили ще бъдат доставени през април 2018 г. Предлага се и каталог с технически опции. PEUGEOT 308TCR ще бъде изложен на щанда на Peugeot по време на Автомобилния салон в Женева в Швейцария на 8-18 март.

@@@

Брюно Фамен, Директор на PEUGEOT SPORT: "Peugeot 308 RACING CUP вече отговаряше на изискванията за TCR, но бързото развитие на шампионатите, базирани на регулациите на TCR, ни вдъхнови да отидем още по-далеч в търсенето на динамика, за да придружим амбициите на нашите клиенти по целия път до най-високото ниво – което от 2018 г. ще бъде представено от FIA World Touring Car Cup (WTCR). Така новият Peugeot 308TCR идва в точния момент, илюстрирайки сериозния ангажимент, който Peugeot Sport има към своите клиенти. За да отговорим на техните очаквания, ние използвахме своя опит и познания, за да направим автомобил, който е конкурентен, надежден и изключително приятен за шофиране".

Peugeot 308TCR е роден от PEUGEOT 308 Racing Cup, еталонът за пистов състезателен модел в Peugeot Sport от 2016 г. Двата автомобила обаче се отличават с различни философии; Peugeot 308TCR категорично се цели в абсолютната динамика.

Двигателят THP се възползва от солидна основа, която вече е демонстрирала възможностите си да издържа на значителни количества мощност на литър. Много работа е свършена по всмукването на горивната смес, изпускателната система и турбокомпресора – което позволява на 4-цилиндровия двигател с турбокомпресор да развива 350 к.с. и 420 Нм въртящ момент от 3000 об./мин., като същевременно поддържа потенциала да покрие 5000 километра: почти двойно повече от необходимото за цял сезон на WTCR.

По отношение на трансмисията 308TCR се възползва от специално проектирана скоростна кутия (подсилена в сравнение с 308 Racing Cup): 6-степенна секвенциална скоростна кутия, управлявана от монтирани на волана лостчета.

Благодарение на значителното разширяване на следата и специфичното разположение на окачването, както и регулируемите антиролбари отпред и отзад, 308TCR печели от отлично влизане в завоите и идеално управляема задна част.

Многобройните опции за настройка, налични за автомобила (височина на возията, следа и наклон на колелата – както отпред, така и отзад) позволяват настройката на шасито да бъде променяна за всяка писта, според всеки пилот.

По отношение на спирането PEUGEOT 308TCR е също добре оборудван, като използва вентилирани дискове Ø 378x34 мм с 6-бутални спирачни апарати отпред и дискове Ø 270x12 мм с 2-бутални спирачни апарати отзад.

Нова кутия на педалите – проектирана изцяло с мисъл за състезанията! – завършва всичко, като предоставя на пилота всичко необходимо да управлява автомобила по най-добрия начин.

Каросерията на новия 308TCR е създадена съвместно от PEUGEOT SPORT и дизайнерите от „CENTRE DE STYLE PEUGEOT“, постигайки оптимална аеродинамика на атлетичния силует, благодарение на много разработки чрез CFD, и впечатляващ дизайн.

Предната част на каросерията – проектирана особено внимателно – позволява отлично движение на въздушния поток към радиатора и интеркулера – от съществено значение за динамиката и надеждността, докато сплитерът генерира максимално възможната притискаща сила, за да осигури стабилност на посоката. Задната част на каросерията се отличава с голям дифузьор, който произвежда допълнителна притискаща сила.

Естетиката на автомобила се допълва от характерни 18-инчови джанти, оборудвани с гуми с размер 27-65/18.

The new @Peugeot #308TCR on the international stage! @peugeotsport is deploying its know-how & reinforcing its range of circuit racing cars #TCR #WTCR. Press release & technical datas: https://t.co/est2vfJYz1 pic.twitter.com/HuGDNYkDGB