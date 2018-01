Фетел: Последната стъпка да титлата е най-трудна

Себастиан Фетел дойде във Ферари с една-единствена цел - да спечели световна титла за отбора от Маранело. Засега това се оказва най-трудната задача в кариерата на четирикратния световен шампион, който преди влизането в семейството на Скудерия доминираше спорта с отбора на Ред Бул.

Фетел не е забравил как се печели шампионата и дори през 2017 показваше конкурентна скорост срещу основните съперници от Мерцедес, но многото проблеми вътре в отбора и лошата надеждност на болида на Ферари елиминираха шансовете му за спечелване на пета титла в кариерата. Те бяха напълно реални, като до средата на сезона Себастиан дори водеше убедително в класирането, но тогава започнаха проблемите и отпаданията по време на азиатските състезания.

"Правилата тази година остават почти непроменени. Според мен разполагаме с добра основа от миналата година, на която можем да надградим още по-силна кола за 2018 година. Чака ни много работа и няма защо да се заблуждаваме, че ще е лесно. Трябва да подобрим надеждността, и то значително. Нямаме шанс срещу отбор като Мерцедес, ако не завършваме във всички състезания, и то всеки път на подиума", сподели очакванията си за предстоящата година Фетел.

"Знам как се печелят титли във Формула 1 и последната стъпка е най-трудната. Точно тогава трябва да си готов за големия триумф. Отстрани изглежда лесно, но там се печели или губи шампионатът. Ако не си готов, няма как да си шампион, надявайки се само на късмета си, трябва да се изправиш лице в лице с трудностите и да изтръгнеш титлата от ръцете на конкурентите", завърши германецът.

