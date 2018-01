Вилньов: Уилямс продадоха душата си на семейство Строл

Жак Вилньов е на мнение, че Уилямс ще заложат на младия пилот Ланс Строл за още един сезон не заради таланта, а заради парите на семейството му. През 2017 Ланс направи дебюта си във Формула 1 и финишира 12-и в класирането, само с три точки изоставане от съотборника си Фелипе Маса.

Според Вилньов обаче, Строл разваля репутацията на отбора: "Дори Маса беше по-бърз от Ланс. Подиумът му в Баку не ме убеждава в нищо, защото беше чист късмет".

