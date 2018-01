Ботас дава възможност на феновете да създадат дизайна на каската му

Валтери Ботас даде възможност на феновете си да създадат новия дизайн на каската, с която пилотът на Мерцедес ще се състезава през по-голямата част от стартиращия през март месец сезон 2018 във Формула 1. Финландецът еднолично ще избере победителя в конкурса, като за него всеки може да се запише и да представи своята идея как да изглежда каската на Валтери ТУК.

Ботас ще последва примера на съотборника си и действащ световен шампион Люис Хамилтън, който през миналата година се състезава с каска по дизайн на свой фен. Същото са правили Себастиан Фетел и оттеглилият се от Формула 1 Дженсън Бътън.

