Тенис Два спасени мачбола и обрат донесоха първата победа на Григор 04 януари 2018 | 16:26 - Обновена 0 0 0 30 45



Местният любимец Милман, който е роден в Бризбън, изигра изключителен мач, въпреки че е 128-и в света и участва в състезанието с “уайлд кард”. Това бе основната причина за равностойния сблъсък, а не слабата игра на съперника. Григор не показа най-добрия си тенис, но се измъкна от много трудна ситуация, показа характер и обърна мача в своя полза. Както и миналия сезон, той показа, че се е научил да печели, когато не показва най-доброто, на което е способен и записа шеста поредна победа в Бризбън.



Двамата тенисисти си размениха по един пробив в ранен етап на първите два сета. В първия австралиецът успя да пробие отново в десетия гейм и да го вземе с 6:4. Във втората се стигна до тайбрек, в който Григор спаси два мачбола преди да го спечели с 10:8. След това Димитров успя да пречупи съперника, проби за 3:1 и не погледна назад. The crowd are on their feet as Grigor Dimitrov and John Millman shake hands.



Two great competitors. #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/N5s4VJN2Jz — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 4, 2018

Григор трябваше да спасява възможност за пробив още в първия си сервис гейм за сезона. Във втория гейм той поведе с 40:0, но представителят на домакините направи поредица от добри разигравания, успя да доведе нещата до равенство, а след четвъртата му поредна спечелена точка стигна до шанс за пробив. Последва отговорът на Григор и няколко отлични сервиса, с което спаси брейк пойнта и след това спечели гейма за 1:1.



Световният номер 3 започна да налага превъзходството и пробив в следващия гейм. В него двамата направиха няколко по-дълги разигравания, което бе в полза на Григор и той стигна до две възможности за пробив. Милман ги спаси, но при следващата българинът вече проби. Австралиецът играеше на доста високо ниво и ранният пробив не го разконцентрира. Той изигра отличен следващ гейм, в който успя да дори да прехвърли Димитров при едно негово излизане на мрежата, а малко по-късно вече водеше с 3:2.







Роденият в Бризбън Милман определено затрудняваше Григор. Представителят на домакините успяваше да праща топката близо до основната линия при повечето си отигравания и не му даваше възможност да вземе предимство. Натискът върху българина се отрази и той направи три двойни грешки в шестия гейм, което даде нов шанс за пробив на съперника му, спасен по ирония с хубав сервис. Двата направиха и прекрасно разиграване с поредица от отигравания в близост до мрежата. Димитров спаси още един брейк пойнт, но успя да измъкне най-оспорвания гейм от началото на срещата, продължил 11 минути, и да изравни за 3:3.



Най-добрият български тенисист разбра, че му предстои тежка битка. Милман знаеше, че шансът му е да бъде максимално агресивен и не остъпваше нито педя, като допускаше и много малко грешки. Нивото на тениса беше доста високо, а Григор трябваше да показва доста от качествата си, за да отговори на предизвикателството.



Стигна се до 5:4 в полза на австралиеца, когато той отново притисна съперника при негов сервис. След четвъртата двойна грешка в сета Милман стигна до точка за спечелване на първата част и се възползва. Димитров имаше проблеми с началния удар, като вкара едва 44% първи сервис в този сет.

This is not a drill. We repeat, this is not a drill!



In his own backyard, @johnhmillman takes the first set 6-4 from world No.3 Grigor Dimitrov #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/PC8LPOGeHR — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 4, 2018

Третият в световната ранглиста започна втория сет с идеята да вземе контрол върху случващото се на корта. Григор успя да пробие и поведе с 3:2, но веднага допусна изравняване. При брейк пойнта за Милман българинът изпрати топка в аут от форхенд от много удобна позиция. Този развой и подкрепата на публиката даде нова енергия и увереност на Джон, а при първата ни ракета се усещаха колебания.



При 4:4 след великолепен ретур Димитров стигна до нов шанс за пробив. Съперникът му обаче го спаси с няколко мощни форхенда и след това измъкна гейма. Във втората част вдигна процента на вкаран първи сервис и това му позволи да вземе някои геймове по-лесно. Сетът обаче трябваше да се реши след тайбрек, който не започна добре за българина и той губеше с 0:3. Григор успя да изравни за 3:3, но Милман успя да стигне до мачбол. Двамата направиха фантастично разиграване, което завърши с воле от трудна позиция на шампиона от миналата година. Димитров трябваше да спасява още един мачбол, по показа страхотен характер и концентрация в решителните моменти, като взе тайбрека с 10:8 и да изравни резултата.

Nerveless tennis from Dimitrov. He fends off TWO match points before sending this gripping encounter to a 3rd set. Drama.#BrisbaneTENnis pic.twitter.com/6lmAKgZy9b — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 4, 2018

Както и в първите два сета, в третия Григор стигна до пробив на ранен етап, повеждайки с 3:1. За разлика от предишните два пъти той този път успя да задържи преднината си. В този период по-голямата класа и по-добрата физика на Димитров оказа влияние и той имаше предимство. Съперникът му не се предаде и продължи да взима подаванията си, но трябваше да се предаде след малко повече от 2 часа и половина на корта. Срещата завърши около 12,30 часа вечерта местно време.

Григор Димитров трябваше доста да се потрудни, за да стигне до победа в първия си мач на сингъл за сезона. Третият в света победи австралиеца Джон Милман с 4:6, 7:6(8), 6:3 във втория кръг на турнира в Бризбън. Българинът, който е поставен под номер 1 и шампион от миналата година, се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Кайл Едмунд от Великобритания.Местният любимец Милман, който е роден в Бризбън, изигра изключителен мач, въпреки че е 128-и в света и участва в състезанието с “уайлд кард”. Това бе основната причина за равностойния сблъсък, а не слабата игра на съперника. Григор не показа най-добрия си тенис, но се измъкна от много трудна ситуация, показа характер и обърна мача в своя полза. Както и миналия сезон, той показа, че се е научил да печели, когато не показва най-доброто, на което е способен и записа шеста поредна победа в Бризбън.Двамата тенисисти си размениха по един пробив в ранен етап на първите два сета. В първия австралиецът успя да пробие отново в десетия гейм и да го вземе с 6:4. Във втората се стигна до тайбрек, в който Григор спаси два мачбола преди да го спечели с 10:8. След това Димитров успя да пречупи съперника, проби за 3:1 и не погледна назад.Григор трябваше да спасява възможност за пробив още в първия си сервис гейм за сезона. Във втория гейм той поведе с 40:0, но представителят на домакините направи поредица от добри разигравания, успя да доведе нещата до равенство, а след четвъртата му поредна спечелена точка стигна до шанс за пробив. Последва отговорът на Григор и няколко отлични сервиса, с което спаси брейк пойнта и след това спечели гейма за 1:1.Световният номер 3 започна да налага превъзходството и пробив в следващия гейм. В него двамата направиха няколко по-дълги разигравания, което бе в полза на Григор и той стигна до две възможности за пробив. Милман ги спаси, но при следващата българинът вече проби. Австралиецът играеше на доста високо ниво и ранният пробив не го разконцентрира. Той изигра отличен следващ гейм, в който успя да дори да прехвърли Димитров при едно негово излизане на мрежата, а малко по-късно вече водеше с 3:2.Роденият в Бризбън Милман определено затрудняваше Григор. Представителят на домакините успяваше да праща топката близо до основната линия при повечето си отигравания и не му даваше възможност да вземе предимство. Натискът върху българина се отрази и той направи три двойни грешки в шестия гейм, което даде нов шанс за пробив на съперника му, спасен по ирония с хубав сервис. Двата направиха и прекрасно разиграване с поредица от отигравания в близост до мрежата. Димитров спаси още един брейк пойнт, но успя да измъкне най-оспорвания гейм от началото на срещата, продължил 11 минути, и да изравни за 3:3.Най-добрият български тенисист разбра, че му предстои тежка битка. Милман знаеше, че шансът му е да бъде максимално агресивен и не остъпваше нито педя, като допускаше и много малко грешки. Нивото на тениса беше доста високо, а Григор трябваше да показва доста от качествата си, за да отговори на предизвикателството.Стигна се до 5:4 в полза на австралиеца, когато той отново притисна съперника при негов сервис. След четвъртата двойна грешка в сета Милман стигна до точка за спечелване на първата част и се възползва. Димитров имаше проблеми с началния удар, като вкара едва 44% първи сервис в този сет.Третият в световната ранглиста започна втория сет с идеята да вземе контрол върху случващото се на корта. Григор успя да пробие и поведе с 3:2, но веднага допусна изравняване. При брейк пойнта за Милман българинът изпрати топка в аут от форхенд от много удобна позиция. Този развой и подкрепата на публиката даде нова енергия и увереност на Джон, а при първата ни ракета се усещаха колебания.При 4:4 след великолепен ретур Димитров стигна до нов шанс за пробив. Съперникът му обаче го спаси с няколко мощни форхенда и след това измъкна гейма. Във втората част вдигна процента на вкаран първи сервис и това му позволи да вземе някои геймове по-лесно. Сетът обаче трябваше да се реши след тайбрек, който не започна добре за българина и той губеше с 0:3. Григор успя да изравни за 3:3, но Милман успя да стигне до мачбол. Двамата направиха фантастично разиграване, което завърши с воле от трудна позиция на шампиона от миналата година. Димитров трябваше да спасява още един мачбол, по показа страхотен характер и концентрация в решителните моменти, като взе тайбрека с 10:8 и да изравни резултата.Както и в първите два сета, в третия Григор стигна до пробив на ранен етап, повеждайки с 3:1. За разлика от предишните два пъти той този път успя да задържи преднината си. В този период по-голямата класа и по-добрата физика на Димитров оказа влияние и той имаше предимство. Съперникът му не се предаде и продължи да взима подаванията си, но трябваше да се предаде след малко повече от 2 часа и половина на корта. Срещата завърши около 12,30 часа вечерта местно време.

Още по темата

0 0 0 30 45 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 95013 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани