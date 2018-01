Рикардо иска да е световен шампион, преди да му побелее косата

Даниел Рикардо е наясно, че изборът на отбор, с който да продължи да се състезава след 2018 година, може да се окаже решаващ за кариерата му. Австралиецът все още отказва да приеме офертата от Ред Бул и изчаква всички предложения, които ще му бъдат направени от отбори.

Рикардо е наясно, че протакането може и да му изиграе лоша шега и накрая да остане извън топ отборите. От друга страна, Даниел иска да е сигурен, че изборът му ще му помогне да постигне основната си цел - спечелването на световната титла във Формула 1, преди да му побелее косата, както се изрази той.

