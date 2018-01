Бърни Екълстоун повече няма да ходи на състезания от Ф1

Бърни Екълстоун заяви, че повече няма да посещава състезания от Формула 1. Бившият собственик на спорта направи една година като почетен член на управителния съвет, като през това време посещаваше и някои от надпреварите. Към края на годината, обаче, Бърни редовно отсъстваше, а сега отсече категорично пред списание Ауто Мотор: "Имам усещането, че моите наследници не искат повече да ме виждат на пистата".

Въпреки всичко, той отрича да е зле настроен към Либърти Медиа. "Напротив. Горд съм с Формула 1 и искам всичко да се развива добре." Екълстоун добави още, че адмирира покачването на телевизионната аудитория през 2017. Според него битката между Ферари и Мерцедес е мобилизирала феновете. "Даже искам да се извиня на промоутърите. Те плащаха за старата Ф1, но получаваха само един победител в лицето на Мерцедес. Сега парите им отново имат стойност."

По отношение на въпроса за промените по двигателя след 2021 старият собственик е на страната на отборите. "Страхувам се, че Ферари могат да живеят без Формула 1, докато обратното не е възможно" заключи Бърни.

