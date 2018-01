Формула 1 Хамилтън не одобрява връщането на Ф1 във Франция 04 януари 2018 | 10:52 - Обновена 0 0 0 1 0 След десет годишно прекъсване Гран При на Франция се завръща в календара на Формула 1 през юни. Състезанията ще се провеждат на пистата "Пол Рикар" в Льо Кастоле, Южна Франция. Докато повечето мнения са радостни от този факт, Люис Хамилтън заяви, че "Маникур" е много по-добра писта. "Честно казано, не харесвам "Пол Рикар". Харесваше ми, когато състезанията се провеждаха на "Маникур". Британецът поясни, че трасето в Льо Кастоле не е лошо, просто предишният домакин на Гран При на Франция е бил много по-добър. "Важното е, че все пак се връщаме във Франция, което е чудесно за европейската част от сезона. Обаче си мисля, че там има много по-добри писти като "Льо Ман" например. Не знам защо не се състезаваме там." В крайна сметка шампионът се опитва да не бъде предубеден и завърши с думите: "Кой знае, може пък надпреварата на "Пол Рикар" да се окаже най-добрата през годината". Междувременно Тото Волф заяви, че според него Хамилтън със сигурност ще преподпише своя договор, който изтича в края на тази година. Lewis Hamilton: "I don't like Paul Ricard. I liked it when the French Grand Prix was at Magny Cours." #F1 #LH44 #PaulRicard #FrenchGP pic.twitter.com/dpnvqiFrRW — The Pit Stop F1 (@ThePitStopF1) 4 януари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1362

1