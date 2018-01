Хонда може да поднесе изненадата на 2018 във Ф1

Съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко е на мнение, че Торо Росо и Хонда ще сработят много по-бързо от очакванията и ще поднесат изненадата на 2018 във Формула 1. Съществува цялостно чувство на тревога от новото партньорство, предвид мъчителните три години, които прекараха Хонда и Макларън. Завръщането на японската компания в спорта беше белязано от постоянни проблеми с надеждността и мощността. Марко, обаче, смята, че Хонда тихомълком са подобрили двигателя през втората половина на сезон 2017, така че моментът е добър за нов старт с Торо Росо. "Много сме щастливи от кооперирането на Торо Росо и Хонда" отбеляза той. "Торо Росо ще хвърлят всичките си усилия да построят конкурентноспособно шаси. Ние вярваме в Хонда, иначе нямаше да има сделка. Смятам, че успехът ще дойде много по-бързо от очакваното."

Марко допълни, че вече са си научили урока от миналата година и няма да се появят на тестовете в Барселона без добро шаси.

"Формула 1 е състезание, така че ако Мерцедес и Ферари са по-добри от нас, значи трябва да работим по-усърдно. Едно е сигурно – ще бъде интересен сезон" завърши д-р Марко.

Helmut Marko I'm impressed by the capabilities of Honda https://t.co/HgBf5DX5HC /// #HelmutMarko