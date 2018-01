Бойни спортове Антъни Петис се сгоди за дългогодишната си приятелка 04 януари 2018 | 00:28 0 0 0 0 0



Бившият световен шампион в UFC Антъни Петис е пред нов изключително важен момент от живота си. Този път радостта за боеца на световно ниво идва извън клетката.Наскоро в социалните медии се появи кратко съобщение, че Петис се е сгодил за дългогодишната си приятелка. През последните няколко години двойката споделя пътуванията си към екзотични дестинации, каато дори понякога взимат с тях някои от феновете на топ атлета.

В най-скорошното си представление Петис се изправи срещу Дъстин Пориър. Мачът им бе изключително оспорван и завърши в полза на Дъстин чрез съмишън в третия рунд. Антъни притежава 20 победи и 7 загуби в актива си като професионален състезател по ММА. Как празнуват годениците можете да видите във видеото по-долу. She said yes!!! #happyman #2018ready #luckyman #aruba Публикация, споделена от Anthony Pettis (@showtimepettis) на Дек 31, 2017 в 10:34 PST 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 519

