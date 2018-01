Бойни спортове Дейна Уайт спаси момиченце в Тайланд 04 януари 2018 | 00:27 0 0 0 0 2 Президентът на UFC – Дейна Уайт определено не е най-харесвания човек в света на бойните спортове, но дори той има своята нежна страна, която често остава скрита от феновете. Наскоро той посети Тайланд, където се срещна с момиченце, което вероятно нямаше да е живо, ако не беше шефът на най-голямата ММА организация в света.



@danawhite Thankyou once again for giving Baby Tuptim the gift of life. She is doing well! Happy Songkran! pic.twitter.com/fknJSJlsTW — Joey Angeles (@JoeyHKT) 14 април 2014 г. През 2010 година Дейна платил за операцията на момичето, което имало усложнения с черния си дроб. Семейството на Туптим Яднгоолум не е могло да си позволи медицинската интервенция, въпреки факта, че бащата е световен шампион по Муай Тай. Нужни са били 50 000 долара за процедурата и Уайт ги е извадил от джоба си, за да помогне на седем-месечното бебе.



Dana White is in Phuket. He stopped by to visit the girl whose operation he paid for a few years ago pic.twitter.com/rnomscB8Uu — James Goyder (@JamesGoyder) 3 януари 2018 г. Осем години по-късно всичко с малката Туптим е наред и тя се радва на живота.

