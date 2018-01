Авто Мания BMW R32 – едно красиво начало 03 януари 2018 | 17:59 0 0 0 0 0 На 28 септември 1923 година на автомобилното изложение в Берлин се появява нещо ново. Марката BMW, която досега е произвеждала двигатели за самолети, кораби и камиони, представя първия си мотоциклет. Красивата машина се казва R32 и е с 2-цилиндров 4-тактов боксер двигател с въздушно охлаждане. Тя поставя началото на една поредица от великолепни машини, които BMW Motorrad произвеждат и до днес. Тя е и вдъхновението за последното творение на германците – R Nine T. Но да се върнем към началото. R32 е дело на главния инженер на BMW по онова време – Макс Фриц, който разработва боксер двигател с надлъжен колянов вал и два напречно разположени цилиндъра. Идеята му е двата цилиндъра да получават еднакво количество въздух за охлаждане – черта, която BMW запазват и до днес. Друга технология, която се ползва и в сегашните модели, е тази на скоростната кутия, която предава въртящия момент с кардан до задното колело. @@@ Макар да е нещо напълно ново за BMW, R32 е направен само за няколко седмици и бързо демонстрира надмощието си над конкурентите. По това време компанията и без това произвежда боксер двигатели за друга мотоциклетна компания от три години и обличането им в собствена машина изглежда като следващата логична стъпка. R32, който можем да наричаме просто Първия, разполагал с 8.5 кс при 3200 об/мин от 494 куб.см. Тежал е 122 кг, а максималната му скорост била 100 км/ч. Днес, близо сто години по-късно, R32 изглежда все така великолепно и продължава да вдъхновява инженерите на компанията да правят красиви машини. How it all began – the #BMWR32, the first motorcycle produced by BMW. #RidingIntoTheWeekend #BMWMuseum pic.twitter.com/CxFRRHXyLT — BMW Welt I Museum (@BMW_Welt) September 15, 2017

