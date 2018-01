Астън Мартин Ред Бул също с ново лого

Отборът на Астън Мартин Ред Бул, както вече трябва да ги наричаме от тази година, разкри обновено лого. Новата визия отбелязва влизането на британската компания като главен спонсор на отбора.

Партньорството им във Ф1 беше обявено през септември и идва като продължение на съвместната им работа по модела Астън Мартин Валкирия с участието на Ейдриън Нюи като главен дизайнер.

Meeting the new #F1 year, with a fresh new look @astonmartin pic.twitter.com/AvFsC7fIC7