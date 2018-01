Формула 1 Михаел Шумахер – Изчезналият 03 януари 2018 | 14:13 - Обновена 0 0 0 0 4 На днешния 3 януари най-успелият пилот във „Формула 1” за всички времена Михаел Шумахер навършва 49 години. Това е четвъртият поред тъжен рожден ден за семейството, приятелите и почитателите на великия шампион. Най-дългото и тежко състезание за него в зоната на здрача между живота и смъртта продължава вече 4 години. Лошото идва без предупреждение. На 29 декември 2013 година, малко след 11 часа сутринта, Михаел Шумахер допуска грешка при движение с висока скорост. Перфекционистът върху асфалтовата писта губи сцепление със ски на краката върху снежното трасе по склоновете на френските Алпи край курорта Мерибел. Там има вила и излиза да покара заедно с 14-годишния си син Мик и няколко приятели. Времето е хубаво, през нощта е валяло и бял килим застила опасните участъци. При спускането Шуми напуска пистата, натъква се на камък, излита във въздуха и при падането удря главата си в скала. Каската е пробита – без нея пилотът е щял да загине на място. Happy Birthday, champ! #KeepFightingMichael #Schumacher #F1 pic.twitter.com/byHmYFPhYM — Rob van Gameren (@RobVanGameren) 3 януари 2018 г. От тежката черепно-мозъчна травма спортистът губи съзнание. Спасителният екип го транспортира до най-близката клиника, но заради сериозното нараняване Шумахер още същия ден е преместен с вертолет в голяма болница в Гренобъл, където светкавично го оперират. Вечерта се появява първото официално съобщение от лекарите – състоянието му е изключително тревожно. Поставят го в изкуствена кома и на следващия ден му правят втора мозъчна операция. Чак три месеца по-късно излиза новината, че пилотът е стабилизиран.

Лошата вест светкавично обикаля света. Милиони хора са шокирани и изразяват загриженост – от политически фигури като Ангела Меркел и Бил Клинтън до най-обикновени фенове, които се събират на палатки пред болницата и издигат окуражаващи транспаранти. Те вярват, че Шумахер ще се измъкне и от тази критична ситуация. Така, както го е правил винаги в инфарктни мигове като състезател, авантюрист, мотоциклетист, парашутист, гмуркач, катерач, ездач и любител на всякакви силни усещания. Изглежда като подигравка на съдбата рисков пилот с 307 състезания и 17 тежки катастрофи (включително със счупен крак) във “Формула 1” да пострада фатално, докато кара ски за удоволствие. Happy birthday #Schumacher #KeepFighting #KeepFightingMichael

All your fans are with you! pic.twitter.com/sgzPer8fKC — Mattia Dallago (@mattia_dallago) 3 януари 2018 г. Откакто се случи инцидентът в Алпите, лозунгът “Продължавай да се бориш, Михаел” не спира да е актуален – виждаме го на състезания и други събития по плакати, знамена, каски, рекламни пана. Шумахер се пребори някак в най-критичния момент след мозъчните операции и остана жив. Ако някой знае как да се бори, това е той – със зъби и нокти, упорито, яростно, последователно, дори безпардонно. Доказателствата са записани във визитката му – рекордни 91 победи във “Формула 1”, 7 титли, 68 първи позиции и 155 класирания в тройката. Today was born the Man who become the benchmark of F1. Happy birthday to #Schumacher who turns 49 today!



С Шумахер бяхме яростни съперници. С мен той е бил арогантен и брутален. В последното състезание през 1994 г. в Аделаида щях да го изпреваря и да стана шампион. Но Михаел умишлено ме блокира и предизвика сблъсък. Двамата отпаднахме и това му позволи да вземе титлата с една точка преднина. Днес съм му простил за това. Жалко, че нямахме възможност да се опознаем по-добре. Много жалко…”

Деймън Хил, бивш шампион във “Формула 1” Кажете истината

за него!

Изминаха четири години от инцидента, при който пострада Шумахер. А на милионите фенове не им остава нищо друго освен един хаштаг keepfightingmichael в социалните мрежи или да се помолят, ако са вярващи. Аз съм убеден, че неговите почитатели заслужават да научат какво е здравословното му състояние, защото те са неговото второ семейство. Не говоря за снимки или за медицински диагнози. Просто искам да чуя нещо за мъжа, който на 3 януари навършва 49 години, но от 2014-а не може да отпразнува рождения си ден.

Умберто Дзапелони,

зам.-главен редактор на

в. “Гадзета дело Спорт” Липсва ни

Михаел ми е близък приятел, много специален човек за мен. На всички ни липсва. Той не спира да се бори. Трябва да го подкрепяме и да вярваме. Всеки, който го познава отблизо, знае, че няма да се предаде. Шумахер е голям шампион, защото изпитва любов към спорта, към състезанието. Надявам се, че това ще му помогне.

Жан Тод, бивш шеф на Шумахер във “Ферари” и настоящ президент на ФИА

Wins: 91



Podiums: 155



Career Points: 1,566



Championship Titles:



Happy Birthday Champ! Keep Fighting, Michael#KeepFightingMichael #Schumacher pic.twitter.com/OPUh9RcsAp — JessMcCleary #TEAMLH (@JessMcCleary1) 3 януари 2018 г. Беше и остава

най-великият

Благодарен съм, че съдбата ме срещна с Михаел Шумахер и сме прекарвали известно време заедно. Той беше и остава най-великият пилот. Ценя го много заради всичко, което е постигнал. Той е марка, постави еталона, с който всеки мечтае да се сравнява. Моля се всеки ден за оздравяването му. С мен се отнасяше дружелюбно. След последното му състезание се осмелих да му предложих да си сменим каските и той се съгласи.

Люис Хамилтън, четирикратен шампион във “Формула 1” "Труд"



