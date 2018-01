Михаел Шумахер навършва 49 днес

Смятаният за най-велик пилот, единственият носител на 7 световни титли във Формула 1 Михаел Шумахер навършва 49 години днес. За съжаление няма новини за евентуално подобрение на неговото състояние. Четири години след ужасния инцидент по време на ски във френските Алпи шампионът продължава да е прикован на легло. Откакто Шумахер бе изписан от болницата семейството му започна да се грижи за него, като с това секна и информацията.

Роден на 3 януари 1969, Михаел Шумахер прави своя дебют във Формула 1 с тима на Джордан Форд през 1991. Разбира се, най-забележителната част от неговата кариера е времето, прекарано в отбора на Ферари. Докато някои скептици твърдят, че той е имал късмета да кара точната кола в точното време, невероятното му пилотиране, присъствието на пистата и винаги усмихнатото му лице говорят сами за себе си.

Today was born the Man who become the benchmark of F1. Happy birthday to #Schumacher who turns 49 today!



WDC: 94950001020304



GP: 307

Wins: 91

Poles: 68

Podiums: 155

Fastest Laps: 77

Laps: 16825

Laps: 16825

Led Laps: 5111