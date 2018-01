Неймар взе "Златната самба", голямо признание за Паулиньо

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Неймар грабна наградата за най-добър бразилски футболист, играещ в Европа. Ней вдигна отличието, наречено „Златната самба”, изпреварвайки Филипе Коутиньо и Марсело. Изненадващо на четвърто място застава играчът на Барселона Паулиньо, въпреки че той заигра в Европа едва последните малко повече от четири месеца.

Paulinho has been ranked as the 4th best Brazilian footballer in Europe for the Samba d'Or trophy with 16.64% of the votes.



Nearly 50,000 people voted online. The votes of fans were combined with a selection of international journalists and former Brazilian players. pic.twitter.com/AFicoxXy6P