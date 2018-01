Тенис Швейцария не остави шанс на Русия в "Хопман къп" 02 януари 2018 | 17:32 0 0 0 1 0



Федерер даде аванс на Швейцария, след като победи Карен Хачанов с 6:3, 7:6(8). Двубоят се игра пред рекордните 13 943 зрители.

All smiles as #Benderer complete the sweep 4-3(1) 3-4(3) 4-1 for #TeamSwitzerland in the mixed doubles #HopmanCup pic.twitter.com/hbpmwbDDje — Hopman Cup (@hopmancup) January 2, 2018

Швейцарецът загуби подаването си още на старта на двубоя, но още във втория гейм направи пробив за 1:1. След това Федерер поведе с 4:1 и без проблеми взе първия сет. Във втората част се игра без пробиви 12 гейма, но в края на тайбрека Федерер успя да поведе с 9:8 и при свой сервис приключи мача.

More action to come with the mixed doubles. v #HopmanCup pic.twitter.com/L0Hr5im6Zs — Hopman Cup (@hopmancup) January 2, 2018

Във втория сингъл Белинда Бенчич надделя над Анастасия Павлюченкова с 6:1, 3:6, 6:3. На двойки Федерер и Бенчич победиха Павлюченкова и Хачанов с 4:3 (1), 3:4 (3), 4:1.



