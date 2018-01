Диего Коща стъпва на терена утре

Завърналият се в състава на Атлетико Мадрид Диего Коща почти сигурно ще направи повторен дебют за „дюшекчиите” утре срещу Лейда в първи 1/8-финал за Купата на краля. Той, както и другата лятна покупка Витоло, влязоха в групата от 16-има футболисти, но се очаква да останат на пейката.

Испанските медии прогнозират, че Диего Симеоне ще заложи на нападателен дует Кевин Гамейро и Фернандо Торес. По двете крила пък ще действат Анхел Корея и Яник Ферейра Караско. Извън листата за гостуването в Каталуня останаха ключови футболисти като Коке и Филипе Луиш.

WELCOME HOME@DiegoCosta:”I want to thank the club for all the hard work they did to be able to bring me back. From the heart, thank you.”#AúpaAtleti pic.twitter.com/LwfXXwdcEs